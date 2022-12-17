"Совок" в армии не исчез: офицер ВСУ рассказал, в чем это проявляется

Остаться человеком в армейских условиях, — тоже испытание

Вооруженные силы Украины каждый день активно меняются и совершенствуются, однако все равно остаются некоторые малоприятные проявления "совка".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал известный журналист, а ныне офицер ВСУ Ярослав Галас.

По его словам, очень сложно долго находиться на фронте без отпусков, — для сохранения боевого настроя нужно хоть иногда видеться с близкими и переключать мозг от войны.

"К сожалению, этот вопрос решается очень специфически, в зависимости от позиции или настроений командиров, потому что "совок" не совсем исчез из нашей армии", — подчеркнул Галас.

Он напомнил, что 1 декабря Верховная Рада приняла закон об упрощении предоставления коротких отпусков для военных, однако он еще не подписан президентом, и даже после вступления в силу может не кардинально изменить ситуацию.

Офицер ВСУ объясняет это тем, что армия — это часть общества со своими недостатками и преимуществами, объединяющая очень разных людей по возрасту, происхождению и интересам.

"В армии есть все условия для того, чтобы деградировать, а также все условия, чтобы отличиться и стать героем. Но самое большое испытание, думаю, в том, чтобы, пройдя через эти непростые условия, остаться человеком", — подытожил Ярослав Галас.

Полный текст интервью читайте по ссылке: "Самое большое счастье — искупаться под горячим душем": известный журналист рассказал, кому на войне тяжелее всего.