Боец ВСУ открыл, что может осчастливить на фронте: "Неописуемое удовольствие"

Банальные бытовые удобства для солдат бывают роскошью

На фронте в перерывах между боевыми действиями не всегда получается соблюдать гигиену, однако, когда все же есть возможность помыться, — это самое большое счастье.

Так в интервью для "Телеграфа" высказался известный журналист Ярослав Галас, который сейчас воюет в Донецкой области.

Он рассказал, что воюет с 25 февраля, и с тех пор его много раз перебрасывали с места на место, и не везде были элементарные бытовые условия, — иногда селили в заброшенных помещениях, неприспособленных для жизни, без окон и дверей. Также часто была проблема, что банально нет туалета, проточной воды и возможности помыться.

Военные умело обустраиваются, закрывают окна пленкой, делают двери и печки, готовят еду, иногда договариваются с местными властями, чтобы можно было хоть раз в неделю выехать, где-то помыться и постирать одежду.

Галас объясняет, что бывало по 5-6 дней не менял термобелье, по нескольку дней не снимал шапку.

"Самое большое счастье – покупаться под горячим душем. Раньше даже не думал, что такая простая гигиеническая процедура может доставить человеку такое неописуемое удовольствие", — делится он.

Однако быт солдата отличается в разных подразделениях, добавляет офицер, — все зависит от места дислокации и готовности командования помочь сделать службу комфортнее.

"Кто-то живет в тёплом частном доме и может мыться каждый день, а кто-то вдали от населенного пункта и долгое время не имеет элементарных удобств", — подытожил Галас.

Больше читайте в его интервью на "Телеграфе" по этой ссылке: "Самое большое счастье — искупаться под горячим душем": известный журналист рассказал, кому на войне тяжелее всего.