Мобилизация продолжается: призывают ли в ряды ВСУ безработных

Украина все еще нуждается в дополнительной комплектации армии — из-за потерь на фронте

Продление процесса всеобщей мобилизации до февраля 2023 года означает возможность получения повестки в армию для многих украинских граждан. Часть из них имеет возможность отказаться от прохождения службы — по состоянию здоровья или из-за других факторов. При этом отсутствие рабочего места, как оказалось, не является причиной для освобождения от военной службы.

Больше деталей рассказывает "НВ". Следует отметить, что безработные граждане могут избежать мобилизации, однако лишь на общих условиях, прописанных в законодательстве.

В целом же, отсутствие рабочего места является причиной потери права на бронирование, которое обеспечивают отдельные работодатели своим подчиненным. Стало быть, безработные подлежат условиям общей мобилизации. При этом стоит учитывать отдельные моменты касаемо статуса человека в центре занятости.

Получивший повестку человек должен явиться в военкомат, предоставить необходимые документы и, если никаких причин для наличия отсрочки нет, пройти медкомиссию. Врачи определят, годен ли гражданин для дальнейшей службы.

Если человека, не имеющего места работы, решат мобилизировать, он потеряет статус безработного: из-за невозможности выполнять требования ЗУ "О занятости населения": активно искать работу, посещать "биржу труда" и т.п. Пребывание в рядах ВСУ обеспечит такому украинцу оплаты страхования и налогов со стороны государства, что автоматично аннулирует статус человека без занятости. Прежде чем отбыть по месту службы, такому человеку нужно принести справку из ТЦК в центр занятости. Выплаты "по безработице", конечно же, такому человеку начисляться больше не будут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто в Украине подлежит мобилизации согласно возрасту — есть некоторые нюансы касаемо военнослужащих с различным званием.

Также мы напоминали, какие причины являются уважительными для игнорирования полученной повестки.