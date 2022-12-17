"Готов хоть завтра": Зеленский согласен сразиться с путиным один на один

Путину пора отказаться от услуг посредников, если он хочет диалога с Украиной

Пока в россии предлагают Украине "признать новые реалии", украинский президент настроен более решительно. Он выразил готовность сразиться с главой Кремля один на один и предложил ему действовать как настоящий мужчина, без посредников.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу LCI.

Президент страны-агрессора в телефонных разговорах с лидерами других стран часто передает послания украинскому коллеге. В частности, это происходит во время частых телефонных бесед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Владимир Зеленский прокомментировал такое поведение и предложил путину отказаться от посредников и начать вести себя как настоящий мужчина.

"Настоящий мужчина, если он хочет передать кому-то сообщение, что, мол, он хочет набить ему рожу — он делает это сам ( …) не прибегая к услугам посредника", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, он отметил, что готов к поединку с путиным один на один хоть завтра, если это поможет положить конец кровопролитию в Украине. Также он отметил, что это станет "последним саммитом президента россии".

Что касается возможных переговоров с лидером Кремля, то украинский президент в очередной раз напомнил, что путин не стремится к миру и не готов делать какие-либо выводы из трагедии, которую он совершил как в Украине, так и в собственной стране.

"Этот человек, он не хочет мира, или хочет такого мира, который будет соответствовать его видению вещей. Но наши видения абсолютно расходятся, потому что наши менталитеты расходятся. Я знаю, что кое-кто предлагает с ним сесть за стол переговоров, но я против. Очень трудно с кем-то согласиться на диалог, когда ты безоружен, а он вооружен автоматом или даже ядерным оружием, что еще хуже", —резюмировал глава украинского государства.

Также президент Украины прокомментировал частые телефонные разговоры Эммануэля Макрона и путина. По мнению Владимира Зеленского, они вряд ли принесут свои плоды, так как продолжаются с 2019 года и пока что безрезультатно.

Ранее мы рассказывали о том, дату переговоров с россией будет назначать Украина. Такого мнения придерживаются в Лондоне, но предостерегают об их опасности.