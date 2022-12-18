Война — день 298: россияне готовятся к затяжному конфликту, а ВСУ могут продвинуться на юге

Оперативно о главном 18 декабря

Российское вторжение в Украину затянулось на 298 дней. Несмотря на продолжающиеся попытки россиян штурмовать позиции ВСУ в районе Бахмута и по линии Сватово-Кременная, особых успехов они не имеют. При этом появляется информация, что оккупанты постепенно отводят силы от Каховки и Новой Каховки и среди местных жителей уже распространяются слухи, что эти города перейдут под контроль Украины уже к Новому году. Однако в ВСУ готовятся к тому, что противник вновь попытается провести наступление из Беларуси, а на Западе не исключают, что кремль нашел возможность где-то закупить танки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В рф придумали новые причины атак на энергосистему Украины – остановка "перекидывания иностранных боеприпасов" и "блокировка выдвижения резервов в районы боевых действий".

00:00 Советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что война не закончится через два месяца. При этом он отметил, что затяжной конфликт это полтора-два года.

О происходившем 15 декабря можно узнать в материале: Война — день 295: ситуация в энергетике Украины улучшилась, "бавовны" в россии

С данными за 16 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 296: новая масштабная ракетная атака россиян и бои на Донбассе

Информация за 17 декабря доступна в сводке: Война — день 297: ВСУ ударили по Крыму, а россия готовится к новым наступлениям