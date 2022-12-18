Безопасность – прежде всего: Зеленский о том, когда ракетный террор рф станет невозможным

Чем меньше возможностей останется у россии для террора, тем больше возможностей получит Украина для гарантии мира

Президент Украины Владимир Зеленский, которого не смущает выход на ринг против кремлевского диктатора владимира путина, заявил, что уверен в том, что помощь от стран-партнеров поможет нашей стране прекратить террор россиян, которые вместо побед на поле боя подло обстреливают мирные города.

Об этом глава Украинского государства заявил в своем обращении по итогам 297-го дня войны.

"Я буду постоянно напоминать… Уважаемые партнеры! Найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы можете. Вы можете дать защиту нашим людям – стопроцентную защиту от этих российских террористических ударов. Когда это будет, основная форма российского террора – ракетный террор – станет просто невозможным. А это означает безопасность для украинцев, безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации. Чем меньше возможностей у россии для террора, тем больше будет у нас возможностей вернуть и гарантировать мир", — уверен президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, руководство страны готовится к международным мероприятиям, которые запланированы на ближайшее время – как к политическим, так и к более глобальным, охватывающим не только традиционные политические аудитории, но и всех людей мира, которые ценят мир и готовы поддержать нашу защиту от российского террора.

Также в понедельник состоится встреча лидеров стран Северной Европы: Великобритания, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Исландия, Нидерланды, Швеция, Норвегия. Это наши очень важные друзья, важные партнеры и эффективные помощники нашей защиты.

"Я благодарю каждого и каждую, кто помогает Украине! Спасибо всем нашим энергетикам, всем, кто работает для поставки тепла и воды, всем, кто ремонтирует поврежденные обстрелами коммуникации и каждый раз восстанавливает, и восстанавливает, и восстанавливает нормальную жизнь, как бы террористы ни пытались оставить нас в холоде и в темноте. Террористы все равно проиграют", — уверен украинский лидер.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал количество ракет, сбитых украинскими подразделениями ПВО во время массированной ракетной атаки врага.