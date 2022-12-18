Оккупанты могут использовать хитрость на юге и давят на востоке: свежие карты боев

Вдоль линии фронта не прекращаются обстрелы

Оборона страны от россиян продолжается. В районе Сватово и Кременной украинские войска провели контратаки. Также в Луганской области наносят удары по тылам врага.

В районе Бахмута и Авдеевки продолжается наступление оккупантов. Как отмечают в Институте изучения войны, наступление в районе Бахмута несет раскол в ряды врага — вагнеровцы и представители псевдообразований в Донецкой области спорят об их роли в продвижении.

По данным Генштаба подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах более пятнадцати населенных пунктов. Среди них — Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Опытное, Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой области.

На юге оккупанты могут готовить ловушку для украинских военных, пытаясь заманить их на восточный берег Днепра.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Украинские силы продолжали контрнаступательные операции вдоль линии Сватово — Кременная. О продвижении в этом районе сообщал глава Луганской ОВА. Российские войска провели ограниченные контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции в районе Кременной — около Площанки, Краснопоповки и Дибровы. Удары по тылам российских войск в Луганской области продолжаются.

Карта боев в Луганской области

В Донецкой области не останавливаются атаки в районе Бахмута, а также на северо-восток и юг от города. Российские оккупанты могли продвинуться между Соледаром и Бахмутским. Оккупанты стянули на это направление множество сил — чеченцев, вагнеровцем, обычных солдат. В окрестностях Донецка оккупанты продолжают пытаться продвинуться — атаковали в районе Марьинки, Победы, Новомихайловки. Юго-западнее, вблизи границы с Запорожской областью украинские нацгвардейцы успешно отразили атаку российских войск в районе Великой Новоселовки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Генштаб ВСУ сообщил, что россияне частично отходят из Новой Каховки и Каховки и заявляют местным жителям, что полностью выйдут к новому году. Украинские военные проверяют информацию, поскольку это может быть ловушкой. Украинские удары по тылам и логистике врага на юге продолжаются. Кроме ложной кампании по Каховке, враг также может проводить подобную ложно связывая текущие переговоры о демилитаризации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с предполагаемым будущим контрнаступлением Украины в Запорожской области. Якобы чтобы ослабить россиян.

Карта военных действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США ожидают более динамичных военных действий зимой, но признаков наступления на Киев пока не видят. Президент Украины Владимир Зеленский в который раз обратился к странам-партнерам с призывом предоставить системы ПВО.