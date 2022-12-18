"Может закончиться хоть завтра": В Германии сделали заявление о войне в Украине

Прекратить войну может только один человек

Боевые действия на территории Украины вряд ли будут приостановлены к грядущим праздникам. Признаков, указывающих на то, что россия готова отступить, нет. Однако положить конец кровопролитной войне в любой момент может только один человек. Такое мнение выразила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По её словам, она не считает, что война может прекратиться в ближайшее время. А перемирие и прекращение огня на условиях кремля не будет выходом для украинцев, потому как это не положит конец террору россии, а только усилит его. Об этом Бербок сказала в интервью Bild am Sonntag, передает немецкое издание Der Spiegel.

Министр также добавила, что самая сложная ситуация сейчас остается на временно оккупированных территориях.

"Еще хуже ситуация на оккупированных территориях — там не только не хватает электричества и тепла, туда не проходит даже международная помощь. Каждый день люди живут в страхе перед похищениями, пытками и убийствами со стороны российских оккупационных войск", — сказала Бербок.

Дипломат считает, что завершить войну не сможет никто кроме российского диктатора, которому стоит лишь приказать своим войскам отступить.

"Если Путин этого захочет, то завтра война закончится. Достаточно приказать своим солдатам отступить. Но, к сожалению, есть что угодно, но только не честные знаки", — добавила глава МИД Германии.

Напомним, что ранее Папа Римский Франциск сделал очередное заявление относительно войны в Украине, в котором заявил, что боевые действия на территории нашей страны не закончатся скоро. Также он считает, что война уже достигла мировых масштабов.