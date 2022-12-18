США придумали, как еще больше помочь ВСУ: детали

США усилят помощь Украине по подготовке бойцов

Оборонное ведомство США объявило о принятии решения относительно расширения программы по подготовке украинских военных.

Как информирует пресс-служба Генштаба ВСУ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Пета Райдера, это будет включать проведение совместных маневров и общевойсковых операций с применением оборудования, которое уже поставляется Украине.

"Общевойсковая подготовка с маневрами является логическим следующим шагом в нашей постоянной учебной работе, которая была начата в 2014 году с целью наращивания потенциала Вооруженных Сил Украины", — сказал он.

В Генштабе добавили, что данный шаг очень важен, так как позволит подготовить квалифицированные силы для защиты Украины.

"Важно, что подготовка под руководством США дополняет отдельную специализированную индивидуальную и коллективную подготовку для Вооруженных Сил Украины, которую уже проводят наши союзники и партнеры, включая Соединенное Королевство, Европейский Союз и другие", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в США накануне анонсировали выделение нового пакета помощи Украине. При этом в СМИ уже появилась информация, что в нем могут быть зенитно-ракетные комплексы Patriot.