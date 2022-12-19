Враг пытается прорваться, но безуспешно: свежие карты боев в Украине

Россияне не прекращают обстрелы военных и гражданской инфраструктуры

Украинские военные продолжают оборону страны, пока враг не оставляет попыток продавить линию обороны на Донбассе. Бои продолжаются на линии Сватово — Кременная.

Как сообщается в отчете Института изучения войны, на окраинах Бахмута продолжаются бои. На этом направлении россияне официально заявили про захват населенного пункта.

На Херсонщине продолжаются обстрелы россиян. Наблюдается передислокация войск.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

В районе Сватово и Кременной продолжаются позиционные бои. Оккупанты пытаются восстановить положение на Лиманском направлении (окрестности Кременной). Под огнем врага Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва. По последним данным Генштаба ВСУ, атаки врага удалось отбить в Стельмаховке, Макеевке, Червонопоповке и Белогоровке.

Карта боевых действий на северо-востоке Украины

В Донецкой области бои продолжаются на нескольких направлениях. Оккупанты ведут наступление в районе Бахмута и Авдеевки. Возле Бахмута, а также к северо-востоку и югу от города — ожесточенные сражения. В мо рф заявили про захват Яковлевки в окрестностях Соледара. Также российские военкоры утверждают, что украинским силам удалось выбить врага с позиций вокруг Бахмута, захваченных еще осенью. Враг атаковал Верхнекаменское, Бахмутское, Подгороднее, Бахмут, Клищеевку, Андреевку, Красногороку, Олександрополь. Оккупанты не останавливаются и в районе Авдеевки — под ударом Марьинка, Победа, Новомихайловка. Атаки удалось отбить.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает обстреливать Херсонскую и Запорожскую область. На оккупированных территориях происходит передислокация. Часть частей отводят от берега реки Днепр. Все больше солдат оккупантов фиксируют в Мелитопольском районе Запорожской области.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал про атаку дронами на Киев — есть попадания по критической инфраструктуре. Тем временем россияне подтягивают в Беларусь эшелоны с военной техникой.