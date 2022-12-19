Данилов о повторном наступлении с севера: "Если у россии нет в руках Киева — у нее нет ничего"

рф действительно может готовиться к повторному наступлению, однако захватить столицу она вряд ли сможет

На фоне последних заявлений украинской стороны о возможности осуществления россией повторного наступления, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что единственное, на что способна сейчас рф — это усилить позиции, которые она имеет на сегодняшний день. Однако Украина четко оценивает сложившуюся ситуацию и готова к такому развитию событий. Об этом он рассказал в своем новом интервью "Украинской правде".

По словам Данилова, у украинской стороны есть точное понимание, что враг может напасть на Украину еще раз. Более того, не исключается и вариант того, что в россии могут объявить общую мобилизацию, чтобы привлечь на войну с украинцами больше людей.

"Для чего? Для того, чтобы у них не было каких-то неприятностей на их территории. Потому что люди, которых они сюда отправляют, возвращаются в совершенно ином физическом состоянии. Мы то понимаем, за что мы воюем, мы воюем за свою страну, за своих детей, за свою независимость. А за что они воюют? За что их здесь убивают, за что их здесь каждый день молотят наши ребята? Так у них построено общество, которое их все устраивает", — пояснил он.

Что касается желания оккупантов все же продвинуться вглубь страны, то Данилов убежден, что они могут хотеть всего, чего угодно, однако украинцы готовы к любому развитию событий, даже с возможным наступлением Беларуси.

"… мы готовимся, готовимся и еще раз готовимся", — подчеркнул он.

Также секретарь СНБО отметил, что россияне не отказались от своей мечты и главной цели по полному уничтожению украинской нации. Однако все должны осознавать, что, если у россии нет в своих руках Киева, то у нее нет ничего.

"…Но будем ли мы им отдавать Киев, предоставим ли мы им такую возможность? Нет!", – подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал систематические "хлопки" в России, саркастически отметив, что дальше он будет появляться на российских территориях все чаще.