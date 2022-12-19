"Кто ему рассказал?": террорист гиркин насмешил сеть прогнозом насчет Украины (видео)

В россии опасаются атаки ВСУ на Москву в новогоднюю ночь

На фоне визита владимира путина в Беларусь и обострения угрозы повторного наступления на Украину российский террорист и бывший главарь боевиков в ОРДЛО Игорь гиркин-стрелков заявил, что ВСУ намерены атаковать Москву в новогоднюю ночь. По его словам, неизвестно насколько сильно столица россии защищена системами ПВО.

Своими мыслями террорист поделился на совместном эфире с членом оккупационной администрации "ДНР" Евгением Михайловым, передает Telegram-канал "Инсайдер UA".

По словам гиркина, вероятность того, что ВСУ нанесут удар по территории рф в канун Нового года очень высока. Основной целью террорист назвал Москву, но не исключил и другие города.

"Я не исключаю возможности или на Новый год, или еще в какой-то день удара врага или по Москве, или по какому-то другому пункту", —заявил экс-главарь донецких боевиков.

Выбор цели будет зависеть от размещения систем ПВО на территории страны-агрессора. При этом гиркин не владеет информацией о защите Москвы.

"Что-нибудь на Новый год они [украинцы] обязательно выкинут. Не знаю, против Москвы или нет, но что-нибудь обязательно выкинут, сто процентов", — добавил стрелков.

Чем доступнее будет цель, тем успешнее якобы пройдет операция ВСУ по поражению целей на территории рф.

Также бывший главарь боевиков отметил, что во время инспекции путиным отремонтированного Крымского моста, вся российская ПВО работала в усиленном режиме, чтобы украинские военные не смогли повредить мост или самого президента рф.

Ранее мы рассказывали о том, что россия вероятно готвится к повторному наступлению на Киев врядли врагу это удастся.