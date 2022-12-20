Украинские войска могли продвинуться на Луганщине: свежие карты боев в Украине

Артиллерийские и авиаудары продолжаются вдоль линии фронта

Российские оккупанты продолжают ограниченные атаки в Луганской области вдоль линии Сватово — Кременная. Под огнем Купянское и Лиманское направления.

Согласно отчету Института изучения войны, враг потерял часть позиций южнее Бахмута, но продолжает наземные атаки в этом районе. Наступление врага продолжается в Донецкой области.

В Херсонской области продолжается передислокация подразделений россиян.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Российские войска пытаются восстановить утраченные позиции по линии Сватово — Кременная. Идут бои в районе Червонопоповки, Стельмаховки, Макеевки, Серебрянки, Белогоровки. Украинские войска могли продвинуться в район Дибровы — россияне заявляют про обстрел украинских войск в этом районе. Украинские военные продолжают наносить удары по логистике оккупантов в Луганской области.

Карта боев в Луганской области

В Донецкой области россияне частично потеряли позиции южнее Бахмута, но продолжили атаки. Враг направляет в сторону города диверсионно-разведывательные группы. Кроме атак на сам Бахмут, бьют также на северо-востоке и юго-западе. Бои шли уже в промзоне. Оккупанты также атаковали в районе Авдеевки и окрестностях Донецка. Враг хочет захватить Марьинку, чтобы иметь возможность двинуться на северо-запад обойдя Угледар. Они считают, что это поможет пройти к Курахово.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг строит оборону на востоке Херсонской области и пытается отвести свои войска из-под удара украинской артиллерии вдоль Днепра. Отход также помешает российской артиллерии бить по подконтрольной Украине территории. В Новой Каховке оккупантов стало меньше, но неясно — выводят они войска полностью или это ловушка. В тыловых районах Запорожской области враг продолжает укрепляться, украинские военные наносят удары по логистике и дислокации врага.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" публиковал слова замглавы ГУР Вадима Скибицкого, который рассказала какие цели выбираются в российских тылах на территории рф. В ООН тем временем надеются на окончание войны в 2023, хотя не видят перспектив для переговоров в ближайшее время.