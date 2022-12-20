Главный "враг": эксперт назвал самое эффективное оружие против иранских дронов

Украинская система противовоздушной обороны укрепляется с каждым днем, позволяя серьезно противостоять массированным атакам россиян

Самоходные артиллерийские установки Gepard, презентованные ВСУ Германией, являются наиболее эффективным видом вооружения, применяемым против иранских "Шахедов". Такого мнения придерживается военный эксперт Сергей Згурец, подчеркивающий отдельные преимущества такого оружия против других "собратьев", также использующихся бойцами ВСУ.

Более детально он объяснил в комментарии "Эспрессо". По словам специалиста, за последнее время украинская система ПВО стала работать гораздо лучше, постоянно получая дополнительные единицы техники от западных партнеров. При этом россияне пытаются отыскать в ней бреши — как с помощью ракет, так и беспилотников. Особой целью для врага был и остается Киев.

"Думаю, здесь прослеживается сознательная тактика врага. Среди прочего — оставить столицу без электро- и водоснабжения, — объясняет Згурец. — Однако ПВО становится преградой для этих планов. Также стоит отметить, что "Шахеды" используются ночью, поскольку именно ночью их обнаружить сложнее".

Несмотря на то, что использовать новые западные поставки в борьбе с беспилотниками является не лучшим вариантом — это серьезно уменьшает запасы снарядов у такого оружия, "пропускать" дроны тоже никто не собирается. Поэтому, после проверок экспериментальным путем, было выяснено, что наиболее эффективными против БПЛА являются немецкие ЗРК Gepard.

Главное их преимущество — наличие радиолокационной станции. Это позволяет хорошо определять цель в ночном небе, а для ее уничтожения хватает короткой очереди боеприпасов. К тому же такие гаубицы являются мобильными, что позволяет их быстро перемещать для лучшей точности стрелков.

Больше о характеристиках и возможностей Gepard "Телеграф" уже рассказывал в отдельном материале. Стоит напомнить, что такое оружие весьма эффективно также против вражеских вертолетов, при этом неплохо "отрабатывая" и наземные цели.

Также мы пообщались с экспертом Александром Коваленко, который назвал виды вооружения, что помогут быстрее и лучше справиться ВСУ с вражеской навалой россиян.