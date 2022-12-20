Давили артой и совершали химатаки: боец ВСУ рассказал о сложностях обороны Рубежного

Порой украинцам приходится защищать свою землю в абсолютно адских условиях — противник пытается давить количеством солдат и техники

Рубежное Луганской области временно находится под оккупацией, хотя местные власти и убеждены, что скоро ВСУ вернут его под свой контроль. При этом изначальная оборона этого города далась украинским воинам весьма высокой ценой. Россияне плотно давили артиллерией, в отдельных случаях превышая количество орудий ВСУ в 11 раз!

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал один из участников боев за Рубежное, пресс-офицер 4-й бригады оперативного назначения им. Героям Украины сержанта Сергея Михальчука НГУ Максим Таран. Защитник вспоминает, что на Луганщине было очень нелегко, ведь соотношение вооружений часто было не на стороне украинской армии.

Самая большая проблема часто заключалась в нехватке артиллерии. Для победы вражеской арты нужно иметь массовость и большой калибр боеприпасов. Если это отсутствует, идеальным вариантом для "ответки" будет наличие реактивных систем залпового огня.

"Чтобы уничтожить их артиллерию, у нас должны быть контрартиллерийские дивизионы. Или хотя бы равносильное количество артиллерии, — объясняет Максим Таран. — А так у тебя есть миномет, ты метко стреляешь из него по врагу, а в ответ летит два пакета "Градов", […] которые минимум один квартал могут уничтожить за раз. Равносильность артиллерии была дикая, где-то 1:11".

Помимо этого россияне нередко использовали тяжелые РСЗО типа "Солнцепек" или "Буратино", забрасывали украинские позиции кассетными, фосфорными, зажигательными и термобарическими снарядами. Часть такого вооружения официально запрещена к применению "Женевскими конвенциями".

"Также я видел химическую атаку, — вспоминает военнослужащий. — На вокзале в Рубежном стояли цистерны с азотом. Противник об этом узнал и ударил туда авиационной ракетой. Цистерна взорвалась".

По словам Тарана, взрывная волна была настолько сильной, что прошла сквозь весь город. Дома, расположенные вблизи эпицентра удара, разнесло в щепки. ВСУ, к счастью, смогли справиться с такой атакой благодаря наличию противогазов. Мирным жителям было куда сложнее.

Стоит отметить, что украинские военнослужащие, несмотря на преимущество врага в количестве людей и техники, все равно держали оборону и уничтожали оружие оккупантов. Как известно, бои за город продолжались с 16 марта по 13 мая 2022. После почти полных двух месяцев ВСУ были вынуждены временно отступить.

Рубежное пока находится под контролем россиян

"Телеграф" рассказывал, что Луганская область сейчас является одним из наиболее напряженных участков фронта. Украинские воины пытаются контратаковать, благодаря чему вскоре могут быть освобождены Кременная и Сватово.

При этом российский диктатор владимир путин не хочет признавать наличия проблем на войне, надеясь, что его армия сможет оккупировать весь Донбасс до Нового года.