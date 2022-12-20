Эксперт: промышленный демонтаж – идеальная бизнес-ниша

Расчистка руин станет наиболее масштабной составляющей восстановления страны. Украине предстоит освободить тысячи гектаров от миллионов кубометров строительных отходов. Эти "кубы" нужно переработать или захоронить. Чтобы процесс не затянулся на десятки лет, уже сегодня нужно оптимизировать законодательство об обращении с отходами, привлекать инвестпроекты, инновации и универсальные бизнес-модели.

Об этом идет речь в статье инвестиционного эксперта, а в настоящее время – полицейского батальона тактико-оперативного реагирования УПП Киева Эдуарда Мкртчана в НВ.

По оценкам ООН, в Украине уже критически повреждено войной более 100 тысяч домов. Объемы предстоящего демонтажа можно представить, исходя из просчетов сноса пятиэтажки "хрущевского" проекта. После ее разборки остается 6,4 тысячи кубометров отходов. 100 тысяч условных "хрущевок" размалываются на 640 млн тонн.

Этот показатель, по оценкам Мкртчана, составляет 3.5 годовых нормы европейских строительных отходов и больше двух тысяч норм довоенного Киева. В пространственном измерении такой объем составляет 320 разрушенных городов уровня Бучи, с более чем 2 млн тонн завалов в каждом.

Эксперт отмечает, что в Украине уровень переработки и повторного использования строительных отходов не превышает 6% от общего количества. А, к примеру, в Нидердандах он приближается к 90%, в Бельгии – 87%, Дании – 81%. Это – результат политики ЕС, рассматривающей жесткие ограничения вывоза на полигоны как технологические стимулы.

В ЕС создали замкнутый цикл из процессов демонтажа, сортировки, переработки и использования вторичных материалов. Лишь незначительную часть там разрешено вывозить на полигоны. Задача Украины в ближайшие годы – приблизится к этим европейским стандартам. Поскольку площадь полигонов у нас уже эквивалентна территории Бельгии.

Необходимо на правовом уровне утвердить механизмы утилизации и повторного использования строительных отходов. Законодательной основой в данных вопросах является рамочный закон "Об отходах", принятый на основе Национальной стратегии по управлению отходами в Украине до 2030 года.

Нужно документально определить виды отходов, непригодных для переработки, подлежащих складированию и экологически безопасной утилизации, жестко ограничив возможности захоронения перерабатываемых отходов. Организации, которые занимаются демонтажем, переработкой и логистикой должны нести вести учет каждого кубометра, захороненного или превращенного во вторсырье.

"Военные" отходы утилизировать сложнее, чем "гражданские". Значительная их часть состоит из смеси материалов, которые в мирных условиях сортируют до начала демонтажа. В "хрущевке" почти тысячу из 6.4 тысяч кубов составляют демонтируемые материалы – стекло, полимеры, древесина, провода. Одного лишь металла там 450 тонн.

"Сортировка – наиболее затратный по времени и усилиям этап "переплавки" руин во вторсырье. В наших условиях миллионы тонн придется перебирать практически вручную, поскольку в руинах могут находиться боеприпасы, взрывчатка или фрагменты тел. Исходя из этого, потребуются правительственные программы, стимулирующие привлечение кадрового потенциала, включая мотивированное волонтерство и трудовую мобилизацию", — подчеркивает эксперт.

По его мнению, есть смысл на пилотных проектах отработать правила разборки типовых зданий, определив процентный состав отходов, подлежащих утилизации, а также – технологии и мощности. Обязательное условие – лабораторные исследования, определяющие механические свойства, параметры дробимости, уровень токсичности основных материалов. Понимание этих факторов позволит выработать универсальные подходы.

Далее идет первичная переработка, суть которой радикально уменьшить объемы отходов, и – этап производства материалов из вторресурсов. В политике ЕС наработаны адаптивные для Украины знания и опыт. К примеру, остатки асфальта после термообработки применяют в строительстве дорог. Бетонный щебень – основа для временных дорог и бетона низких марок. Донецкий ПромстройНИИпроект признал соответствие вторичного щебня требованиям ГОСТ при устройстве оснований промышленных полов и дорог. Он пригоден для изготовления фундаментных блоков, перекрытий, перемычек, лестничных площадок.

Бетонной, кирпичной и керамической крошкой можно заполнять воронки от взрывов. Остатки деревянных изделий – основа паллет и брикетов. Пластик – материал для ограждений, баков, стадионных покрытий.

Безусловно, вторичное сырье не является полноценным строительным материалом. Но как вспомогательный продукт оно конкурентно за счет доступной стоимости и логистики. Затраты энергии при добыче природного щебня в восемь раз выше, чем при дроблении. Соответственно себестоимость "вторичного" бетона на 25% ниже "классического". Переработка тонны отходов стекла позволяет сэкономить 650 кг песка, 150 кг кальцинированной соды, 200 – известняка.

"Недавно общался с представителем компании, которая демонтировала советскую гостиницу. Монолитное здание длиной в 250 метров переработали за три месяца, заместив за счет дробления 25 тысяч кубометров щебня для нового строительства. Это подтверждает, что для Украины актуальны мобильные установки производительностью до 100 кубометров в час", — отмечает Эдуард Мкртчан.

В Украине бизнес, связанный с промышленным демонтажем и переработкой строительных отходов, пребывает на стадии зарождения. До войны критически не хватало оборудования, практики и заказов. Так, немецкий концерн, производящий в Украине промышленные измельчители, продал здесь лишь несколько единиц техники. Остальное ушло на экспорт.

Принципиально, что теперь ситуация в Украине изменилась кардинально. "Мы становимся крупнейшим в мире заказчиком услуг данного рынка. Оценивая инвестиционный потенциал каждого кубометра, подлежащего демонтажу, хотя бы в $1, понимаем, что емкость рынка значительно превышает $1 млрд. А с учетом коэффициента переработки вырастет до $3-4 млрд. Рынок готов обеспечить заказами любые объемы инвестиций, ввиду низкой конкуренции и масштабности. При таких перспективах оборудование и услуги будут востребованы здесь максимально", — подчеркнул Мкртчан.

Эксперты Программы "U-LEAD с Европой" представили объединенным территориальным громадам (ОТГ) рекомендации по обращению с отходами разрушенной инфраструктуры. Предлагается регистрировать на уровне громады предприятие, оснащенное высокотехнологичным оборудованием. А также – создавать постоянную систему управления отходами, в том числе строительно-ремонтными. Исходя из этого, соответствующие технологические линии понадобятся в сотнях ОТГ. Им также потребуется поддержка государства в части стимулирования рынка.

Данные факторы, по мнению Эдуарда Мкртчана, позволяет правительству начинать переговоры с мировыми игроками и международными донорами об целевых инвестициях в Украину, транзите технологий, старте лизинговых и кредитных программ для территориальных громад.