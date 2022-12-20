Россия сменила место запуска дронов, а атака 19 декабря стала крупнейшей за год: подробности от ВСУ

Дроны летят в Украину с территории россии

В ночь на 19 декабря армия рф атаковала Киев иранскими дронами, обесточив столицу больше чем на сутки. Эта атака дронов стала самой массированной из всех.

Об этом на брифинге 20 декабря заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, россияне по-своему поздравили украинцев с днем Святого Николая, запустив по Украине 35 ударных БПЛА. По словам Игната, такое количество дронов оккупанты запускают впервые.

"Вчера, как известно, был день Святого Николая. Рашисты поздравили нас одним из самых больших "шахедных" обстрелов.. по количеству подразумевается. Потому что 35 БПЛА ударных было выпущено по территории Украины. Если принимать во внимание статистику, то такое количество "Шахедов" "они еще не выпускали", — рассказал спикер командования Воздушных сил.

Он отметил, что враг долгое время не использовал "Шахеды", а в начале декабря возобновил их запуски. Но системы ПВО показали отличную работу и сбили 67 дронов в период с 7 декабря по настоящий момент.

"После долгой паузы, несколько недель они их не использовали, с 7 декабря у нас есть 67 сбитых БПЛА этого типа", — сообщил Юрий Игнат.

По его словам, не всегда получается сбивать все российские дроны. Во время последней атаки не удалось сбить пять "Шахедов", которые попали в объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг сменил локацию, откуда запускает БПЛА по Украине.

"Раньше это были оккупированные Крым и Херсонская область. Сейчас они переместили точки запуска в Краснодарский край — это восточное побережье Азовского моря. Именно оттуда Шахеды летят по нашей территории", — уточнил Игнат.

Ранее мы рассказывали о том,что россия получила новую партию "Шахедов" от Ирана. Партия насчитывает около 250 БПЛА.