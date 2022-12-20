ВСУ получат сотни тысяч снарядов от Великобритании: подробности

Великобритания выделила уже выделила Украине помощи на сумму 3,3 млрд долларов

На днях президент Владимир Зеленский попросил страны увеличить объемы военной помощи Украине. В Великобритании уже отреагировали и заявили, что в 2023 году передадут Силам обороны сотни тысяч снарядов.

Об этом сообщается на правительственном портале Великобритании.

Чтобы передача больших объемов военной помощи стала возможной, правительство Соединенного Королевства заключило контракт на 250 миллионов фунтов стерлингов. А премьер-министр страны Риши Сунак посетил Ригу для встречи с главами государств и правительств Объединенного экспедиционного корпуса (JEF). В эту североевропейскую коалицию безопасности входит сама Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

После выступления Владимира Зеленского с призывом дать больше оружия, страны-участницы JEF договорились о том, что усилят обмен разведданными, а также защиту от гибридных угроз и защиту критически важной инфраструктуры.

Отметим, что Великобритания — этос одна из стран, которые больше всего помогают Украине. По состоянию на октябрь 2022 года сумма помощи составила 3,3 млрд долларов.

Ранее мы рассказывали о том, почему оружие по ленд-лизу от США все еще не идет в Украину. Несмотря на недовольство общества, это экономит бюджет нашей страны.