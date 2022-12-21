Враг пытается прорвать оборону на востоке - атаковал в 25 местах: актуальные карты боев в Украине (видео)

На Бахмутском направлении враг сохраняет темп наступления с осени

Вторжение российских оккупантов продолжается — на востоке они продолжают штурмовые действия и ограниченные атаки. Оккупанты пытались прорваться на линии Сватово — Кременная.

Согласно сведенным данным Института изучения войны, продолжается наступление врага в районе Бахмута и Авдеевки. По информации Генштаба ВСУ, врага атаковал, а украинские военные отбили нападение в районе 25 населенных пунктов. Среди них Масютовка Харьковской области, Подкуйчанск, Диброва, Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

Важно отметить, что Яковлевку накануне министерство обороны рф объявило захваченной. Также есть данные о расширении оборонительных укреплений в Херсонской области на восточном берегу Днепра.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Российские оккупанты продолжают атаковать в районе Сватово — Кременная, они пытаются восстановить утраченные позиции. Севернее Купянска враг атаковал Масютовку. Согласно данным главы Луганской ОВА украинские военные продолжают контрнаступление в районе Кременной. Украинским силам удалось продвинуться на несколько километров.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области продолжаются штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Как отмечают исследователи, темп наступления россиян не увеличился — с октября им удалось захватить в районе Бахмута 192 кв.км. Враг атакует сам Бахмут, населенные пункты на юг и северо-восток от него. В районе Опытного украинские военные могли продвинуться. Есть данные о небольшом рывке в 500 метров, в сети также появились кадры с украинским патрулем в Опытном.

Детальная карта продвижения россия с 1 октября под Бахмутом

В районе Авдеевки оккупанты продолжают атаки. Отражены нападения в частности в Марьинке, Новомихайловке и других населенных пунктах. Враг пытается прорваться к трассам.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую области. Они расширяют укрепления на левобережье, а также наращивать количество войск в направлении Кинбурнской косы. Украинские военные продолжают рушить логистику врага.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Великобритании оценили потери россии в Украине в более чем 100 тысяч солдат — убитыми, ранеными и сбежавшими со службы. В США тем временем готовятся объявить о передачи Украине долгожданной системы ПВО ЗРК Patriot.