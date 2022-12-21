Что может сорвать новое наступление россиян через 2-3 месяца: в Минобороны дали ответ

Киев ни в коем случае не должен соглашаться на замораживание конфликта с рф, ведь это ловушка

россия действительно планирует осуществить повторное наступление на Киев уже через два — три месяца, чтобы все же свалить демократически избранную украинцами власть и уничтожить народ. Однако для того, чтобы врагу это не удалось, Украине не нужно соглашаться на замораживание военного конфликта, а также постоянно получать новое оружие от союзников.

Об этом в своем интервью для издания "РБК-Украина" рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, советник Минобороны Сергей Кузан, отвечая на вопросы журналиста о возможности повторного наступления россиян в январе — марте 2023 года.

"Я точно знаю, что у россиян есть такой план. Он является логическим продолжением большой стратегии, которую кремль пытается реализовать еще с 2014 года. Ее цель – свержение демократически избранной власти в Украине. Инструмент достижения этой цели – это гибридная война, которая предусматривает применение и политических, экономических и информационных рычагов влияния, а также военную операцию. Россияне стремятся ликвидировать украинскую государственность и уничтожить украинский народ", — пояснил он.

По словам Кузана, пока рф не может достичь своей цели, поэтому не оставляет попыток склонить Украину к определенному формату перемирия, чтобы хотя бы на время приостановить боевые действия. Однако это делается только для того, чтобы выиграть время и накопить больше силы: подготовить мобилизованных и изготовить новое оружие для повторного наступления.

"У россии нет свободной техники, которая просто где-то стояла и которой можно было бы обеспечить новые подразделения. Для этого следует провести длительную процедуру расконсервирования, провести ремонтные работы и после этого эта техника сможет по крайней мере сдвинуться с места", — добавил советник.

В то же время, украинскому командованию удалось высчитать количество времени, необходимое врагу для возобновления сил. Это около двух - трех месяцев только для обучения мобилизованных, ведь их хотят привлечь к новому масштабному наступлению, которое сейчас планируют россияне.

Учитывая это, Силы обороны Украины и дальше должны уничтожать до полутысячи оккупантов и большое количество боевой техники ежедневно, а украинское руководство не вестись на кремлевские уловки и отвергать какие-либо возможности относительно перемирия с агрессором. То есть именно отсутствие заморозки боев не позволит россиянам подготовить мобилизованных и успеть расконсервировать технику до марта

" … Здесь еще один фактор – темпы поставки оружия для Украины. Заморозка – это когда мы не можем продвигаться, и у них нет сил. Если у нас будет достаточное количество оружия для того, чтобы наносить противнику значительное поражение, дальнобойное оружие, мы будем заставлять их постоянно закрывать телами провалы на фронте и, соответственно, тем самым срывать планы врага", — добавил Кузан.

Представитель Минобороны также добавил, что, скорее, союзники будут предоставлять оружие украинца, тем быстрее ВСУ смогут сорвать кровавые планы врага.

"Соответственно, чем они будут меньше, тем больше мы дадим врагу возможностей накопить и провести еще какую-то наступательную операцию. Они стремятся победить нас в темпах подготовки", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне опасений украинской стороны относительно возможности осуществления россией повторного наступления этот вопрос решили прокомментировали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Украины Алексей Резников.