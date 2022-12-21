"Убрать с нашей территории, и не только нашей": Данилов сделал тревожное для рф заявление

Украина оставляет за собой право бить по территории россии

На фронте против российских захватчиков используют не только вооружение зарубежных партнеров, но и собственного производства. К примеру, волонтеры передали украинским бойцам секретное оружие, которое враг принял за ядерное.

В интервью изданию "Голос Америки" секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что производство нашего отечественного ОПК просто поражает.

Он напомнил, что крейсер "Москва" был затоплен двумя ракетами "Нептун" украинского производства. После этого многие испытали невероятное чувство гордости за нашу страну.

"Когда произошло затопление известного крейсера под названием, для нас очень приятным, "Москва", и когда мы еще утверждали ракетную программу, то не было даже сомнения, что то, что делают наши ракетчики, наш оборонно-промышленный комплекс, это все нам пригодится. И когда наш "Нептун" двумя ракетами отправил туда, куда отправил этот корабль, это было чувство гордости за нашу страну", — сказал Данилов.

Он не стал раскрывать все разработки, которые сегодня вполне удачно применяют на фронте Силы обороны Украины. По его словам, лучше всего об этом рассказывает враг, когда удивляется тому, что пострадали крайне неожиданные объекты до которых, казалось бы, невозможно достать. Алексей Данилов посоветовал россиянам не расслабляться и намекнул, что "бавовна" будет продолжаться.

"Могу сказать, что это только начало, остановки не будет, потому что мы не можем замораживать этот конфликт, у нас нет Деда Мороза для того, чтобы это делать. У нас совсем другое видение этого процесса", — добавил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Украина будет бить врага там, где сочтет нужным, абсолютно на любой территории. А все военные рф должны быть убраны как с территории Украины, так и с территории других стран, чтобы у них не было возможности воевать и убивать женщин, детей и пожилых людей.

Ранее глава СБУ рассказал, что украинские спецслужбы вплотную занялись военно-морскими операциями, в частности на территории Крыма. А взрыв на мосту в АР был необходим, чтобы перерезать логистику врага.