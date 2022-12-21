"Возможно меньше, чем мы думаем": в Польше предположили, сколько продлится война в Украине

Есть угроза, что россияне захотят провести некоторые операции, которые они до сих пор не делали

В Польше высказали мнение по поводу того, когда в Украине может закончится война, а также по поводу того, решится ли путин применить ядерное оружие.

Так, по мнению главы правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, которое передает издание ТСН, война в Украине может продолжаться еще не один год. Она рассказал, что слышал разные прогнозы по поводу возможных дат окончания войны, и последний из них указывал на 2030 год. При этом политик отметил, что не думает, что боевые действия на территории нашей страны будут длится так долго.

"На мой взгляд, это не продлится так долго, возможно даже меньше, чем мы думаем", — передает издание слова Качиньского.

В тоже время Качиньский добавил, что ему неизвестны надежные анализы, которые бы предполагали окончание войны в течении ближайших месяцев.

Также политик высказал свое мнение по поводу того, применит ли рф в этой войне ядерное оружие. По его словам такой шаг со стороны россии не является слишком вероятным.

"Есть угроза, что россияне захотят провести некоторые операции, которые они до сих пор не делали. И я сразу говорю, что речь не идет о применении ядерного оружия… Путин получил очень четкий сигнал о последствиях для него, его окружении и всем геноцидном государстве" — говорит Качиньский.

Напомним, ранее мы писали о том, что в НАТО озвучили трезвый прогноз по будущему войны.

Также мы сообщали о том, что глава СНБО Украины Алексей Данилов оценил прогноз по войне от главы ГУР МОУ Кирилла Буданова.