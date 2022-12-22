Оккупанты активизировались на юге в дельте Днепра: свежие карты боев в Украине

Оккупанты ведут обстрелы вдоль линии столкновения

Российские оккупанты продолжают контратаковать на Луганщине и в северо-восточной части Харьковской области. Их цель — улучшить тактическое положение в направлении на Купянск и Лиман (линия Сватово — Кременая).

В отчете Института изучения войны сообщается, что вражеские войска продолжали наступательные действия в районах Бахмута и окрестностях Донецка. У оккупантов нет значительного продвижения.

На юге Украины враг активизировался. Российские войска пытаются занять острова в дельте Днепра.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Оккупанты пытаются восстановить позиции на линии Сватово — Кременная. Атака в Харьковской области в районе Масютовки, по мнению некоторых экспертов из рф, может помочь с продвижением на Купянск. Украинские силы также продолжают контрнаступление в районе Кременной. Россияне плотно заминировали территории, что затрудняет движение.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области враг продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлении. Продолжаются ожесточенные бои — врага удалось выбить из промзоны на восточной окраине Бахмута. Враг пытается проникнуть на территорию города мелкими группами, но их ликвидируют выявляя беспилотником. В районе Донецка на Авдеевском направлении враг также не оставляет атак. Бои продолжаются в Марьинке. Накануне враг пытался наступать также и в западной части Донецкой области.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты хотят восстановить утраченные позиции в Херсонской области — пытаются захватить острова в дельте Днепра. Украинские войска отражают атаки. Россияне на Херсонщине не демонстрируют признаков отступления, а строят линии обороны. Удары по скоплениям российских войск и тыловым районам Херсонской области продолжаются, а россияне пытаются скрыть позиции.

Карта военных действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польще считают возможным продолжение войны в Украине в течение многих лет. Тем временем украинские военные вскорости получат пополнение вооружений благодаря новому траншу от США.