За нас весь мир: десятки стран трогательно поддержали украинцев (фото, видео)
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Памятки по всему погасли и вновь зажглись цветами флага Украины
В ночь на четверг, 22 декабря, в самую длинную ночь года многие страны объединились в трогательном флешмобе в поддержку Украины, — отключили подсветку на памятках в знак солидарности с миллионами украинцев, лишенными света из-за российских обстрелов.
Акцию назвали #LightUpUkraine, и она прошла в 20:00 по Киеву 21 декабря. "Телеграф" собрал несколько фото и видео, как это было.
Отмечается, что в рамках флешмоба объединились около сотни локаций в десятках стран мира, среди которых римский Колизей, сиднейская опера, здания Европарламента в Брюсселе, парламента Шотландии в Эдинбурге, мэрия Парижа, главные рождественские елки в Нью-Йорке, Лондоне, Праге, Риге, Софии, Вроцлаве, телебашня Торонто и другие всемирно известные локации.
На памятках выключили подсветку, чтобы потом снова включить ее, но уже в цветах флага Украины, — делается это для того, чтобы напомнить людям по всему миру, что миллионы украинцев в этот момент лишены электричества и нуждаются в помощи.
Цель акции, — собрать $10 миллионов через платформу UNITED24 для покупки тысячи генераторов, обеспечить украинские больницы электроэнергией зимой.
Вот как выглядела международная поддержка Украины прошлым вечером:
Как сообщал "Телеграф", ранее США выделили рекордную помощь Украине.