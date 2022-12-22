Зеленский и Байден не сошлись мнениями по поводу оружия для Украины? Что узнали журналисты

Несмотря на призывы Штатов к примирению, Украина идти на уступки россиянам не собирается.

Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне впервые со дня полномасштабного вторжения россии совершил визит в Соединенные Штаты Америки, расходятся во мнениях по поводу некоторых военных нужд Киева с американским лидером Джо Байденом.

Как пишет американская газета The Washington Post, журналисты которой проанализировали встречу двух лидеров, украинский президент Зеленский совместно со своими советниками и дальше не оставляют попыток подтолкнуть Белый Дом передать Киеву необходимое вооружение, которое Джо Байден пока предоставлять не спешит.

Кроме того, в статье говорится, что лидеры как Штатов, так и Украины имеют определенные разногласия относительно взглядов на вероятные сценарии развития российско-украинской войны. Согласно данным The Washington Post, одним из страхов американского президента Джо Байден по-прежнему является эскалация.

Также отмечается, что Вашингтон предложил всего три модели завершения войны в Украине, две из которых предусматривают мирные договоренности на условиях россиян. То есть отказ Украины от аннексированного Крыма и Донбасса). В то же время, украинский лидер Владимир Зеленский это категорически отвергает и настаивает исключительно на том, что конец войны будет возможен только тогда, когда все украинские территории будут деоккупированы.

Стоит напомнить, что ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что визит Зеленского в Вашингтон поможет показать американской политической элите реальный масштаб войны в Украине и почему мощное оружие так важно для него. В частности, речь шла о бронетехнике, новейших системах ПВО, а также ракетах большой дальности.

Советник главы Офиса Президента добавил, что Зеленский разъяснил бы в США, почему предоставление Украине такого же оружия приведет не к эскалации войны, а резко снизит военный потенциал россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Белом Доме обратились в Украину, сообщив, что российское вторжение "входит в новую фазу", поэтому лидерам США и Украины необходимо провести личную встречу уже в ближайшее время, чтобы подробнее обсудить дальнейшее сотрудничество.