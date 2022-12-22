Из актера в разведчики: Арестович рассказал о смерти своего друга на Донбассе

Герой положил свою жизнь во время обороны Бахмута

Потери российской армии на войне в Украине поражают, однако пока враг забрасывает фронт "пушечным мясом", лучшие дочери и сыновья нашего народа кладут свои жизни за независимость. В четверг, 22 декабря, стало известно о гибели дежурного военного разведчика — Александра Снегуровского, который навсегда вписал свою жизнь в список защитников Бахмута.

О смерти друга сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в своем Telegram-канале. По словам военного эксперта, Снегуровский до войны проживал в США, но после полномасштабного вторжения не смог смотреть, как его Родину разоряют россияне.

"Был актером "Черного квадрата" (театр в Киеве — ред.), работал шеф-поваром, давно жил в Калифорнии, переехав туда в семью, но после начала [войны], закупив на все накопленные средства военного снаряжения, приехал сюда волонтером", – рассказывает Арестович.

Александр Снегуровский на войне

Чуть позже Александр Снегуровский присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. Был весьма настойчив, хорошо учился военному делу, освоил службу разведчика. Десятки раз "выходил за линию".

Так защитник выглядел в гражданской жизни

Погиб разведчик в тяжелом бою, предварительно отказавшись отойти с одной из самых опасных позиций.

У Снегуровского остались маленький сын и жена. Еще три дня назад на своей странице в Facebook боец публиковал видео из разбитого "русским миром" Соледара.

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