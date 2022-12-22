Укр

В разведке назвали возможные даты нового массированного удара по Украине - СМИ

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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россия может провести новый ракетный удар до конца недели Новость обновлена 22 декабря 2022, 14:56
россия может провести новый ракетный удар до конца недели

Враг уже может готовить более полусотни ракет

Украина только начала отходить от последствий последней массированной атаки 16 декабря, как стало известно, что страна-агрессор может готовить новый удар уже в ближайшее время.

россия может провести очередной ракетный удар 22-23 декабря, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинской разведке.

Журналисты сообщают, что враг может задействовать не менее 67 крылатых ракет дальностью поражения от 500 километров, а в течение суток после этого не исключено задействование ударных беспилотников.

В ходе атаки россия может использовать не менее четырех "Искандеров", 8-14 самолетов Ту-95МС, около трех носителей "Калибров" и до трех самолетов Ту-22М3.

Также интересно, что с 23 по 27 декабря Севастопольский порт в связи с проведением ракетных стрельб ограничил территорию передвижения любых кораблей и летательных аппаратов.

Напомним, что в ходе последнего массированного ракетного удара по Украине россия выпустила 74 ракеты, 60 из которых были успешно сбиты.

Как сообщал "Телеграф", секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что у россии остался очень ограниченный запас ракет, — хватит всего на несколько масштабных ракетных атак.

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#Россия #Обстрел #Ракетный удар