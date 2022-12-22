В разведке назвали возможные даты нового массированного удара по Украине - СМИ

Враг уже может готовить более полусотни ракет

Украина только начала отходить от последствий последней массированной атаки 16 декабря, как стало известно, что страна-агрессор может готовить новый удар уже в ближайшее время.

россия может провести очередной ракетный удар 22-23 декабря, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинской разведке.

Журналисты сообщают, что враг может задействовать не менее 67 крылатых ракет дальностью поражения от 500 километров, а в течение суток после этого не исключено задействование ударных беспилотников.

В ходе атаки россия может использовать не менее четырех "Искандеров", 8-14 самолетов Ту-95МС, около трех носителей "Калибров" и до трех самолетов Ту-22М3.

Также интересно, что с 23 по 27 декабря Севастопольский порт в связи с проведением ракетных стрельб ограничил территорию передвижения любых кораблей и летательных аппаратов.

Напомним, что в ходе последнего массированного ракетного удара по Украине россия выпустила 74 ракеты, 60 из которых были успешно сбиты.

Как сообщал "Телеграф", секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что у россии остался очень ограниченный запас ракет, — хватит всего на несколько масштабных ракетных атак.