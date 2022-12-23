Россияне укрепляются на юге и в Крыму: актуальные карты боев в Украине

Наиболее сложными сейчас являются боевые стычки на Донбассе.

Дельта Днепра продолжает быть одной из наиболее насыщенных событиями областей фронта, ведь россияне пытаются максимально закрепиться на подконтрольной им территории левобережных областей. Они продолжают возводить дополнительные укрепления, опасаясь контрнаступления, пока ВСУ на востоке страны именно его и проводят в районе Кременной. Также серьезные бои идут в районе Сватово, Авдеевки и, конечно же, многострадального Бахмута.

Больше деталей рассказали в свежей сводке аналитики Института изучения войны (США). Специалисты объясняют, что ситуация на разных участках фронта остается непростой, но контролируемой. Украинские военные не только отбивают атаки или порой наступают, но и успешно проводят разведку, которая помогает быстро разбираться с коллаборантами на временно оккупированных территориях.

Россияне тоже проявляют значительную активность — особенно на юге, где укрепляют свои позиции, чтобы попытаться их удержать на зимний период. Продолжаются регулярные обстрелы мирных украинских городов как с помощью артиллерии, так и крылатых ракет. В разведке уже даже озвучивают возможную дату нового массированного обстрела Украины, который имеет все шансы произойти на этой неделе.

Карта боев в Украине 23.12

Восток Украины

Накануне оккупанты продолжали частично контратаковать на Донбассе. Определенную активность враг проявлял на линии Сватово — Кременная. ВСУ удалось отразить около шести атак в Луганской области — в частности, вблизи Новоселовского и Стельмаховки. Также продолжаются бои вблизи Двухречной на берегах Оскола.

Карта боев в Луганской области 23.12

Россияне пытались штурмовать позиции ВСУ в районе Площадки и Краснопоповки, но особых успехов не претерпел. Позиционные бои могут продолжаться вблизи Дибровы и Белогоровки, а контрнаступление украинских военных — по направлению к Кременной. Наши силы обороны занимаются серьезной разведкой и проявляют повышенную боевую активность.

Довольно беспокойной остается ситуация вблизи Бахмута. ВСУ все еще держат оборону на этом направлении: только за предыдущие сутки удалось отразить штурмы самого Бахмута, а также Берестового, Соледара и Яковлевки. Проходили бои в рядом с населенными пунктами Опытное, Майорск, Нью-Йорк, Курдюмовка и Озаряновка. На восточных окраинах Бахмута были замечены "вагнеровцы", однако ВСУ вроде бы удалось оттеснить их за пределы города, серьезно проредив ряды врага.

Карта боев в Донецкой области 23.12

Активные бои продолжаются и на отрезке фронта Авдеевка – Донецк. Вблизи Красногоровки (27 км до Авдеевки) украинские защитники смогли отразить российское наступление, также было "громко" под Марьинкой и Невельским. Продолжаются наземные бои в окрестностях Донецка.

Юг Украины

На юге россияне продолжают "окапываться" и укреплять свои позиции, чтобы остаться в относительной безопасности по крайней мере на ближайшее время. Такие мероприятия проводятся не только на оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, но и в захваченном Крыму из-за страха относительно украинского контрнаступления.

Карта боев на юге Украины 23.12

Вероятно, продолжаются определенные стычки в районе Кинбурнской косы, откуда ВСУ пытаются "выкурить" противника. В то же время россияне больше активизируются в Черном море – увеличивается количество и продолжительность пребывания кораблей Черноморского флота России в открытом море. В акваторию, вероятнее всего, возвращают подлодки класса "Кило", из которых можно проводить дополнительные запуски "Калибров".

Также южные области продолжают находиться под регулярными обстрелами — в частности, в Херсоне и Николаевской области фиксируются регулярные "прилеты". Страдает не только инфраструктура, но и люди. В ответ ВСУ не устают выискивать и уничтожать российскую технику и базы на временно оккупированных территориях. Из последнего пункт сосредоточения живой силы вблизи Николаевки, что в Скадовском районе. Благодаря точности наших защитников были ранены около 140 захватчиков.

Идет охота и на предателей. Как уже писал "Телеграф", накануне на Херсонщине был ликвидирован предатель Андрей Штепа, перешедший на сторону оккупантов, соблазнившись вероятными "перспективами". Однако они у него получились весьма печальными – быть взорванным в автомобиле.

Тем временем генерал-лейтенант Игорь Романенко рассуждает о том, как скоро может начаться освобождение Крыма и что для этого следует сделать ВСУ.