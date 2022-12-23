Когда закончится война в Украине: дипломат дал обнадеживающий прогноз, но есть условие

ВСУ должны быть вооружены всем необходимым

Украинский дипломат Валерий Чалый высказал свое мнение по поводу, того когда в Украине может закончится война, а также предположил при каких условиях это может произойти быстро.

По мнению Валерия Чалого, которое он высказал в интервью изданию "НВ", Украине сейчас необходимы вещи, которые позволят переломить окончательно ситуацию на фронте.

"Основных боевых танков Abrams полно на складах. Leopard-2 — полно. Ладно, Leopard-2 не полно, а Abrams точно полно. Почему не предоставить Украине это, из-за чего?", — задается вопросом Чалый.

Дипломат считает, что если упустить момент (январь — февраль — начало марта) последствия могут быть гораздо хуже, а затем выравнивать их будет гораздо сложнее.

"Для этого не нужно быть военным экспертом, это очевидно. Но для этого нужна политическая смелость, вот что нужно сейчас", — передает издание слова Чалого.

В тоже время Чалый заявил что в войне все элементы, даже зимняя форма и логистическое обеспечение играют роль и отметил, что не хотел бы , чтобы эта война передавалась на будущее. По поводу того, возможно ли закончить войну как можно быстрее, он сказал следующее:

"Если сейчас вооружить Вооруженные силы Украины так, как им нужно, это шанс закончить эту войну через месяц…При том, что я сказал, что все потребности будут обеспечены, баланс с российской махиной будет установлен. У нас сейчас еще нет баланса, у нас меньше, говорим честно. Мы часто мотивацией, профессионализмом, изобретательностью [наших военных] выравниваем шансы.", — Чалый.

При этом Чалый подчеркнул, что по его мнению, если этого не произойдет, то война может растянуться на долго.

"Если этого не произойдет, это растянется на годы. Это не тот сценарий, который нужен Украине", — Чалый.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский историк и политический обозреватель Дмитрий Чернышевский предположил, когда закончится война и что будет с путиным.

Также мы сообщали о том, что в НАТО озвучили трезвый прогноз по будущему войны.