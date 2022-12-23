ВСУ в ближайшее время очень усилятся: Зеленский сделал интересный намек

Украину ожидают хорошие новости

Украинские Вооруженные Силы могут быть существенно усилены уже в ближайшее время. Информация об этом появилась после поездки президента в США.

Владимир Зеленский во время выступления на конференции послов Украины дал понять о том, что доволен результатами поездки в Вашингтон. Об этом сообщает "Телеграф".

Президент рассказал, что договорился об усилении украинской ПВО. Что может означать, что ожидать следует не только систему Patriot.

Также США выделили $45 млрд помощи Украине. Как стало известно, распределена она будет следующим образом:

28,4 млрд. военная помощь;

13,37 млрд экономическая;

4,92 млрд гуманитарная.

"В ближайшие месяцы мы увидим существенное усиление Вооруженных Сил Украины", — Зеленский.

Президент Украины не стал раскрывать детали, однако судя по его хорошему настроению, Украина может получить многое из того, что озвучивал главнокомандующий ВСУ Залужный в интервью западным медиа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США подтвердили передачу Украине ЗРК Patriot и сделали важное уточнение.

Также мы сообщали о том, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине: что известно.