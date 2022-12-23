Угроза нового ракетного удара растет: стало известно о действиях россии в Черном море

Корабли рф могут выпустить до 20 ракет по Украине с акватории Черного моря

Российские войска продолжают угрожать Украине новыми обстрелами посредством наращивания числа своих ракетоносителей вблизи нашей территории.

23 декабря вновь выросла угроза ракетного удара со стороны оккупантов. Согласно данным Оперативного командования "Юг", в настоящий момент российская армия увеличила число своих ракетоносителей в Черном море до трех.

Это означает, что теперь у захватчиков наготове находятся 20 ракет типа "Калибр", которые они могут выпустить в любой момент.

Ранее в СМИ появлялась информация, со ссылкой на украинских разведчиков, что новый массированный удар по Украине могут нанести 23 декабря.

В свою очередь ВСУ продолжают оттачивать свое мастерство в защите нашей страны от данной угрозы. Так, например, во время одной из последних массированных атак нашим воинам удалось сбить более 60 ракет, при том, что россиянами было выпущено 70.

Защитить наше небо также поможет и помощь от США. Напомним, что Белый дом подтвердил передачу Украине своих ЗРК Patriot. А президент Владимир Зеленский на встрече с послами заявил о скором существенном усилении ВСУ, в том числе в сфере ПВО и ПРО.

Напомним, ранее мы писали об очередном ракетном ударе оккупантов, в результате которого были ранены мать и маленький ребенок.