В Крыму прогремели взрывы недалеко от нефтебазы в Нижнегорском районе (видео)

По предварительной информации, сработала ПВО по беспилотникам

В россии продолжается сезон ежедневных пожаров и возгораний. Помимо трагедии с домом престарелых в Кемерово огонь запылал и на военной базе во временно оккупированном рф Крыму.

Как можно понять из опубликованного Telegram-каналами короткого видео, нефтебазу в Нижнегорском районе атаковал один или два неизвестных беспилотника (скорее всего, это были, как обычно, инопланетяне), и ПВО оккупантов открыла по нему огонь.

"В Крыму прогремел взрыв недалеко от нефтебазы в Нижнегорском районе. По предварительной информации, сработала ПВО по беспилотнику", — сказано в соообщении.

Судя по нелепым перепуганным возгласам, которые состоят сплошь из междометий, щедро сдобренных отборными матами, это действительно российские военные, которые не ожидали нападения и в необычном волнении удивляются происходящему.

Из длинной череды площадной матерщины можно разобрать только "смотри, сколько дыма" и звуки выстрелов.

Пока ни ставленники кремля в администрациях аннексированного Крыма, ни украинские власти не комментировали взрывы.

Осторожно, на видео присутствует (очень) ненормативная лексика!

Как можно сделать вывод из увиденного, атаки на военные объекты россии становятся привычным делом, и вскоре военные рф уже не будут им удивляться, а также будут знать, что никто из них не будет в безопасности на временно оккупированной территории.

Напомним, что накануне не менее эпично горела военная часть под москвой.