россия пугает атаками на севере: актуальные карты боев в Украине

Враг атакует на разных участках фронта, ведет постоянные обстрелы

Российские оккупанты создают видимость нападения на Украину с севера, но эксперты ISW считают что такой сценарий маловероятен зимой, но к нему нужно относиться серьезно. Они предупреждают, что россияне могут провести диверсию или атаку для отвлечения внимания от другого наступления или от ситуации на Донбассе.

Согласно данным отчета аналитиков, более четко очерчены условия для наступления на северо-западе Луганской области. Туда свозят все больше оружия, танков, боеприпасов, военных, в том числе и переведенных с Херсонского или Харьковского направления. Они могут попытаться восстановить позиции в Харьковской области. За последние несколько дней на севере и северо-востоке Украины враг провел как минимум две боевых разведывательных операций.

По данным Генштаба ВСУ за сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Сообщается, что украинские силы могли добиться тактических успехов к востоку и югу от Бахмута. На юге россияне продолжают оборонительные операции в Херсонской и Запорожской областях.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Россияне пытались провести две боевые разведки в Сумской и в Харьковской области в районе границы на севере и северо-востоке Украины. Диверсантов уничтожили.

В направлении Сватово украинские силы могли продвинуться — появилось сообщение про обстрел Коломыйчихи на Луганщине со стороны росвойск, ранее кадры с геолокацией показывали, что в селе — россияне. Атаки врага на линии Сватово — Кременная продолжают отбивать Силы обороны Украины. Также есть данные, что украинские военные могут быть в Червонопоповке. По заявлениям россиян, украинские войска ведут разведку южнее Дибровы.

Карта боевых действий на северо-востоке Украины

В Донецкой области украинские войска могли вытеснить оккупантов, которые вошли в Бахмут с востока обратно в промзону. Также Силы обороны отбили линию траншей западнее Озаряновки (13 км к югу от Бахмута). Наступление оккупантов все равно продолжается. В Донецкой области продолжается активное наступления российских войск.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг занимает оборону в левобережной части Херсонской и в Запорожской областях. В северном Крыму занимают инженерные позиции. По периметру Токмака построили траншеи.

Карта военных действий на юге Украины

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