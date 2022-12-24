"Буду вечно держать тебя за руку": трогательный пост волонтерки о погибшем любимом поразил сеть

Пользователи сети искренне сочувствуют горю девушки

Уже 10 месяцев полномасштабной войны развязанной россией гибнут защитники и защитницы, мужественно вставшие за свободу Украины. Истории своих знакомых, друзей и родных нередко рассказывают их близкие, чтобы почтить память. Чувственно высказалась о смерти своего любимого Евгения Базилевского волонтерка благотворительного фонда "Тихо" Алла Карпенко на своей странице в Фейсбуке.

По словам девушки, она не верит в вечную память, в то, что герои не умирают, и в то, что если сильно верить – "ты вернешься с того света". Однако она подчеркнула, что верит в то, что не умирает любовь.

"Рано или поздно о тебе забудут все. И я видела, как умирают Герои — они кучами, друг на друге, лежали в морге Днепра. А если бы все, кого ждали — возвращались, то это было бы слишком легко в этом проклятом мире. Как же я тебя ждала", — написала Алла в посте.

Она пообещала, что будет вечно держать Евгения за руку даже если он уже погиб. Волонтерка также опубликовала фотографию, где держит его.

Пост быстро был распространён в Интернете. Украинцы и иностранцы распространили его более 120 раз, поставили более 420 лайков и написали десятки комментариев благодарности герою и соболезнования волонтерке.

Пост Аллы Карпенко

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Закарпатье простились с украинской защитницей, которая воевала с 2014 года. У нее остался сын.