Осталось два сына: на войне погиб разработчик культовой игры (фото)

Ежов навсегда оставит след в сердцах сотен геймеров – его лицо "носит" один из персонажей STALKER

Украина продолжает терять на кровопролитной войне цвет нации. Следом за отечественным режиссером Олегом Бобалом на фронте за Украину отдал свою жизнь и украинский киберспортсмен, один из разработчиков известной во всем мире игры STALKER Владимир Ежов. Мужчине было всего 38 лет, у него осталось двое маленьких сыновей и именно ради их будущего пошел защищать страну от оккупантов.

О смерти геймдизайнера сообщил его родной брат Вячеслав Ежов в Facebook. Он отметил, что такая потеря является огромным горем для всей семьи, безвозвратно изменившей весь мир.

"Отец двоих детей, верный друг с искренним сердцем, — характеризует Владимира Вячеслав. — Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей".

Так Владимир Ежов выглядел в мирной жизни

1 августа Владимиру Ежову исполнилось 38 лет. Он родился в Лубнах Полтавской области, учился в Киевском политехническом институте, освоив специальность "системы автоматизированного управления". Внес огромный вклад в развитие компьютерных игр, работая на компанию GSC Game World. Будучи геймдизайнером, он помогал создавать героев и миры в Казаках, World of Battles: Morningstar, Sherlock Holmes: Devil’s Daughter, культовой STALKER и многих других шутерах. Также в свое время был киберспортсменом.

Владимир Ежов на фронте

С самого начала полномасштабного вторжения стал добровольцем, защищавшим столицу. Впоследствии возглавил подразделение аэроразведки 23-го батальона спецназначения. К сожалению, 22 декабря во время выполнения боевого задания под Бахмутом получил смертельное ранение. У мужчины осталось двое маленьких сыновей. Вечная память!

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели на фронте заслуженного артиста Украины Сергея Шкварченко. Будучи танцовщиком по профессии, после 24 февраля он взял в руки оружие, чтобы защитить Украину.

Также мы писали о том, что свою жизнь за Родину положил и бывший политзаключенный кремлевского режима Геннадий Афанасьев. У него была довольно насыщенная жизнь, за которую он успел увидеть немало горя.