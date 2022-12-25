Немецкая артиллерия на службе ВСУ: чем особенна PzH 2000 (видео)

САУ использует стандартные снаряды НАТО

Украина получила чуть более десятка немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Как и любая артиллерия, такие орудия требуют ремонта и обслуживания. Украинские механики прошли курс в Литве по ремонту самоходных гаубиц. Он продолжался две недели.

Об этом сообщает "Милитарный". Обучение проходило в городе Рукла. Такой курс чрезвычайно важен, поскольку гаубицы в Украине используются максимально, выпуская по 300 снарядов в день. Это серьезно изнашивает технику и ей требуется ремонт.

Но каждая такая САУ — весьма эффективное оружие против российских оккупантов. PzH 2000 не зря иногда называют "королем артиллерии". У гаубицы пушка 155мм, в боекомплекте 60 снарядов. У САУ бронированное днище, а верхняя часть из стальной брони. Максимальная скорострельность 10 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы в 50 км, при использовании активно-реактивного снаряда увеличивается до 67 км.

PzH 2000 использует часть технологий, которые украинские военные изучали углубленно. Разогнать ее можно до 60 км, что при весе в более чем 55 тонн весьма неплохая скорость, отмечают артиллеристы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные так активно используют артиллерию на фронте из-за ее нехватки, что треть техники находится в ремонте постоянно. Также Украине передают в основном образцы советского вооружения, поскольку они не требуют дополнительного обучения.