Суперсила украинцев: жители Херсона выстроились в огромные очереди для сдачи крови пострадавшим от российского обстрела (фото)

Херсонцы готовы на протяжении целого дня стоять в очереди, чтобы помочь раненым

Несмотря на подлый обстрел Херсона, который унес жизни 8 мирных граждан, херсонцы в очередной раз продемонстрировали свою несокрушимость. Десятки горожан выстроились в длинную очередь, чтобы помощь своим землякам.

Как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко на своей официальной странице в соцсети Facebook, 25 декабря многие жители Херсона выстроились в очереди в центры сдачи крови и опубликовал соответствующее фото.

"Очереди людей, чтобы стать донорами и спасти пострадавших в результате вчерашнего террора города", — прокомментировал фотографию Кирилл Тимошенко.

Чиновник отметил, что наши сограждане готовы на протяжении целого дня стоять в очереди, чтобы помочь раненым. В этом, по мнению Тимошенко, и есть суперсила украинцев.

"Такой Херсон не сломать, даже русским террором!", — добавил замглавы ОПУ.

Также фотографиями с Херсона поделился и офицер Армии обороны Израиля военный аналитик Игаль Левин.

Напомним, что утром 24 декабря оккупанты ударили по самому центра Херсона. В результате обстрела повреждено большое количество зданий и авто. Число пострадавших, в настоящий момент уже превысило два десятка человек.

Ранее мы писали о том, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким оценил шансы повторного наступления рф на Херсон.