россия проиграла все, что могла: Зеленский обратился с предупреждением к украинцам

Враг пытается компенсировать свои проигрыши злорадством пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране

До наступления нового, 2023 года осталось несколько дней, и русский враг, скорее всего, попытается использовать это время для нанесения максимального урона нашей стране.

Таким мнением президент Зеленский поделился в обращении по итогам 305-го дня войны.

"Осталось несколько дней в этом году. И мы должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Россия проиграла все, что могла в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике", — считает глава Украинского государства.

Высказав уверенность в том, что тьма не помешает нам приводить оккупантов к их новым поражениям, Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой-предупреждением быть готовыми к любым сценариям.

"Пожалуйста, в эти дни прислушайтесь к воздушным тревогам. Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший Пункт Несокрушимости. Расскажите родителям, как найти Пункт Несокрушимости, если это понадобится. По всей стране открыто уже более 5,5 тысяч пунктов. Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим. Когда украинцы вместе, когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть. Пусть всегда так и будет! И так и будет, я уверен!", — сказал президент Украины.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, рассказав о "самом мощном оружии", которое есть у нашего народа.