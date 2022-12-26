Враг атаковал в двух областях: актуальные карты боев в Украине

Враг использует разнообразное оружие, включая РСЗО и минометы, для обстрелов

Российские оккупанты продолжают атаки на разных направлениях. Кроме постоянных обстрелов они атаковали в двух украинских областях.

Согласно данным Генштаба ВСУ, атаки отражены в Донецкой и Луганской областях. Враг пытался прорваться в районе линии Сватово-Кременная, на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На юге не утихают обстрелы. Россияне ведут огонь по правобережью Днепра.

Восток Украины

В Луганской области отбить атаки врага удалось в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Невское и Червонопоповка. Враг палил из минометов, артиллерии и пострадали также районы населенных пунктов Харьковской области, как у границы, так и на Купянском направлении (сторона Сватового). В районе Лимана также не утихала канонада.

Карта боев в Луганской области/ Основа — карта deepstatemap

В Донецкой области враг активно атакует и обстреливает Бахмутское и Авдеевское направления. Атаки врага вокруг Бахмута были направлены северо-восточнее города — Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, на сам Бахмут, и на юг — Курдюмовка. Нападения были отбиты. На Авдеевском направлении бои шли в Майорске, Водяном, Красногоровке и Марьинке. Враг также обстрелял позиции наших войск в районах более 20 населённых пунктов. Также под огнем врага часть Донетчины, граничащая с Запорожской областью — район Угледара.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает обстрелы в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской области. На Херсонщине враг бил из артиллерии по населенным пунктам на правом берегу Днепра, включая Херсон.

Карта оккупации Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Луганщине украинские военные продвинулись и перекрыли оккупантам трассу на Кременную. Также сообщалось, что в россии очередной "хлопок" на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области.