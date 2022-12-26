Укр

Враг атаковал в двух областях: актуальные карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Война продолжается Новость обновлена 26 декабря 2022, 07:40
Война продолжается. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Враг использует разнообразное оружие, включая РСЗО и минометы, для обстрелов

Российские оккупанты продолжают атаки на разных направлениях. Кроме постоянных обстрелов они атаковали в двух украинских областях.

Согласно данным Генштаба ВСУ, атаки отражены в Донецкой и Луганской областях. Враг пытался прорваться в районе линии Сватово-Кременная, на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На юге не утихают обстрелы. Россияне ведут огонь по правобережью Днепра.

Восток Украины

В Луганской области отбить атаки врага удалось в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Невское и Червонопоповка. Враг палил из минометов, артиллерии и пострадали также районы населенных пунктов Харьковской области, как у границы, так и на Купянском направлении (сторона Сватового). В районе Лимана также не утихала канонада.

Карта боев в Луганской области 26.12
Карта боев в Луганской области/ Основа — карта deepstatemap

В Донецкой области враг активно атакует и обстреливает Бахмутское и Авдеевское направления. Атаки врага вокруг Бахмута были направлены северо-восточнее города — Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, на сам Бахмут, и на юг — Курдюмовка. Нападения были отбиты. На Авдеевском направлении бои шли в Майорске, Водяном, Красногоровке и Марьинке. Враг также обстрелял позиции наших войск в районах более 20 населённых пунктов. Также под огнем врага часть Донетчины, граничащая с Запорожской областью — район Угледара.

Карта боев в Донецкой области 26.12
Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает обстрелы в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской области. На Херсонщине враг бил из артиллерии по населенным пунктам на правом берегу Днепра, включая Херсон.

Карта оккупации Херсонской области 26.12
Карта оккупации Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Луганщине украинские военные продвинулись и перекрыли оккупантам трассу на Кременную. Также сообщалось, что в россии очередной "хлопок" на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области.

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