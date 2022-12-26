россия копит силы на двух направлениях: Буданов рассказал, чего ждать зимой

Про свои успехи и ожидание близкого результата россияне трубят уже полгода, но сопротивление украинских воинов сводит на нет их заявления

Российские оккупанты пытаются наступать на Бахмут, а также концентрируют свои силы на двух направлениях — севернее Бахмута и в направлении Запорожья. Но реальной возможности чего-то добиться у них нет.

Об этом в интервью "LIGA.net" рассказал глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Отвечая на вопрос, чего украинским военным ждать от врага зимой, глава разведки заявил, что в ближайшее время не ожидается серьезного изменения ситуации. Среди причин он назвал то, что россия в тупике.

Бахмут он выделил как единственное место активного наступления, но особых успехов у россиян нет. Украинские военные продолжают удерживать линию фронта, несмотря на все усилия врага. Уже полгода (с конца августа) оккупанты заявляют что Бахмут почти взят, но этого не произошло.

Линия фронта в районе Бахмута

Часть Запорожской области под оккупацией

Севернее Бахмута и в направлении Запорожья враг пробует концентрировать силы. Буданов отмечает, что в ГУР не видят реальной возможности для россиян. Они уже пытались предпринять несколько локальных попыток наступать, но они были выявлены заранее. Даже новая порция мобилизованных не сможет ничего изменить кардинальным образом.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что происходит на линии фронта на наиболее активных направлениях Сватово — Кременная, Бахмут и Авдеевка. Украинские военные могли продвинуться на Луганщине.