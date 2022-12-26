Вручают ли украинцам повестки не по месту регистрации: в ВСУ дали четкий ответ

Для мужчин, которые переехали в другой регион, существуют определенные правила

В Украине продолжается действие военного положения и общая мобилизация, а это означает, что мужчины призывного возраста могут получить повестку на военную службу. "Телеграф" разобрался, могут мужчине ли вручить повестку не по месту его регистрации.

Так, военнообязанным вне региона их регистрации, если пребывание лица там носит краткосрочный характер, повестки вручать не должны. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, передает 24 канал.

По его словам, в случае, если мужчина на долгое время уезжать в другой регион, ему необходимо сняться с военного учета и стать на новом месте. Если мужчина прибыл в другую область в командировку, он должен иметь при себе документы, подтверждающие этот факт.

"Представители центра комплектования в одной области не имеют полномочий для того, чтобы направить человека на прохождение каких-либо действий в центре комплектования в другой области", — сказал Горбач.

Он также подчеркнул, что в случае, если выяснится, что мужчина переехал и не стал на военный учет, его учетные данные могут уточнить и запросить для постановки на учет.

"Если действительно на день поехал к родителям, например, и возвращается или наоборот, то я не думаю, что ему вручат повестку. Если вручат, это будет не совсем верно. Но эта ситуация часто преувеличена" – объяснил Горбач.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, могут ли мужчинам в Украине вручать повестки сотрудники полиции.