Построить тысячи больниц или одни египетские пирамиды: что могли бы сделать 100 тысяч утилизированных в Украине россиян
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Что могли бы сделать 100 тысяч россиян, погибшие на войне в Украине?
По данным Генерального штаба Вооруженных сил, россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава. И на 306-й день полномасштабного российского вторжения в Украину уже погибли 102 600 оккупантов.
И чтобы лучше понять цифру в 100 000, давайте представим, что они не пошли бы на войну, а строили и развивали свою страну.
Эти сто тысяч молодых, пожилых, образованных и не очень людей могли бы:
- построить 67 "Титаников";
- возвести 333 Эйфелевые башни;
- построить 8 самых высоких небоскребов в мире, типа "Бурдж-Халифа";
- заново построить египетские пирамиды;
- посадить целый лес;
- вырыть еще один "Беломорканал";
- заасфальтировать за 1 день 102 тысячи километров дорог;
- построить 4000 домов, больниц и детсадов.
Но вместо этого они погибли и превратились в 8 000 тонн удобрения для украинских земель.
Следует также отметить, что за 10 месяцев россия потеряла в Украине уже более трех тысяч танков и около шести тысяч других бронемашин. Сама россия о своих потерях говорит крайне неохотно. В сентябре министр обороны россии сергей шойгу оценивал потери в 5,6 тыс. погибших.
Кроме того, в минобороны россии заявили о намерениях увеличить численность вооруженных сил россии. Что свидетельствует о том, что еще не одна тысяча русских солдат погибнет в Украине.
Что касается финансов, то россия уже потратила на войну десятки миллиардов долларов. И в следующем году "счет за войну" может оказаться слишком высоким.