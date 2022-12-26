На границе не пропускают дроны для ВСУ: волонтеры возмущены действиями властей

В Украине дроны — это товары двойного назначения

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что в нашу страну не пропускают дроны, которые его фонд закупил для ВСУ. Сообщается, что также остановлены и другие поставки.

Так, согласно сообщению Бутусова, которое он опубликовал на своей странице в Facebook, в Украине заблокировали ввоз квадрокоптеров, оснащенных тепловизорами, которые были приобретены за границей для батальона Свобода 4-й бригады Нацгвардии.

"Остановлены на границе, так же остановлены и другие поставки", — отмечает журналист.

В тоже время, по словам Бутусова, в Украине якобы можно без проблем договорится с контрабандистами и "по цене процентов на 30 дороже покупать дроны в Украине без этих всех официальных согласований вообще". В связи с этим журналист призвал власти обратить внимание на данную ситуацию. Ведь, как отмечается в посте, дроны в воздухе — это чья-то жизнь на земле.

Стоит отметить, что данное сообщение Бутусов опубликовал в ответ на пост воина и волонтера Марии Берлинской, которая заявила, что Госслужба экспортного контроля тормозит завоз дронов для ВСУ. По ее словам, в сентябре волонтеры везли очередную крупную партию дронов (более 500) модели DJI Mavic 3 для фронта, однако на границе Украины и Польши не спешили оформлять груз. Все дело в том, что дроны в нашей стране считаются товарами двойного назначения.

"Мы поинтересовались у коллег из других волонтерских организаций, у всех оказалась подобная ситуация – польская сторона медленно и неохотно отпускает дроны в Украину, назначая дополнительные проверки – на предмет ли эти дроны двойного назначения", — отметила волонтер.

По словам Берлинской, её команда предоставила полякам все необходимые документы, а юристы тщательно проанализировали польское и европейское законодательство.

""Да, вы правы," – сказали поляки в неформальном разговоре. "Эти дроны действительно не считаются предметами двойного назначения. Это гражданские дроны в законодательстве как в США, так и у нас в ЕС. Но есть одна проблема – у вас в Украине они считаются предметами двойного назначения. Поэтому мы решили провести дополнительные проверки", — отметила Берлинская.

Также на своей странице в Facebook волонтер потребовала от государства:

ГСЭК должен перестать признавать эти дроны товаром двойного назначения. (как это есть в ЕС и США). После этого для волонтеров исчезнет необходимость бегать искать гарантийные письма; Отдельным постановлением Кабинета Министров на момент действия военного положения снимается пошлина и НДС на этот товар; Дать оценку действиям человека, который месяцами замедлял процесс передачи дронов на фронт.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские волонтеры "печатают" беспилотники для армии на 3D-принтере.