Херсон под постоянным прицелом диверсантов: в ВСУ рассказали о ситуации на правом берегу Днепра
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Оккупантам не удается достигнуть своих целей
Российские диверсанты регулярно пытаются прорваться на правый берег Днепра в районе Херсона, однако украинские военные не дают им реализовать свои цели.
Как рассказал в эфире единого марафона украинских новостей глава объединенного пресс-центра сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин, подобные ДРГ регулярно обнаруживаются и уничтожаются.
"Такие группы при обнаружении немедленно уничтожаются. Врагу не дают закрепиться, не дают развернуть свою деятельность на данном направлении", — сказал он.
Ерин добавил, что ВСУ делают все необходимое, чтобы не позволить врагу прорваться на этом направлении. К этому относится создание минных заграждений и проведение постоянного наблюдения. Тем временем артиллерия и авиации в любой момент готовы отработать по российским диверсантам, как только они будут обнаружены.
Как сообщалось ранее, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал слухи о том, что Кременная уже находится под контролем ВСУ, а также описал ситуацию на этом направлении.