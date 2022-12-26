Укр

Херсон под постоянным прицелом диверсантов: в ВСУ рассказали о ситуации на правом берегу Днепра

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
ВСУ
ВСУ

Оккупантам не удается достигнуть своих целей

Российские диверсанты регулярно пытаются прорваться на правый берег Днепра в районе Херсона, однако украинские военные не дают им реализовать свои цели.

Как рассказал в эфире единого марафона украинских новостей глава объединенного пресс-центра сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин, подобные ДРГ регулярно обнаруживаются и уничтожаются.

"Такие группы при обнаружении немедленно уничтожаются. Врагу не дают закрепиться, не дают развернуть свою деятельность на данном направлении", — сказал он.

Ерин добавил, что ВСУ делают все необходимое, чтобы не позволить врагу прорваться на этом направлении. К этому относится создание минных заграждений и проведение постоянного наблюдения. Тем временем артиллерия и авиации в любой момент готовы отработать по российским диверсантам, как только они будут обнаружены.

Как сообщалось ранее, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал слухи о том, что Кременная уже находится под контролем ВСУ, а также описал ситуацию на этом направлении.

Теги:
#Украина #Россия #Херсон #Война #ВСУ