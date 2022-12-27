Стягивают все силы: оккупантам поставили новые временные рамки на захват Донетчины

На Бахмутском направлении фиксируется наибольшее количество техники и вооружения россиян

Оккупационной армии поставили задание выйти на административные границы Донецкой области до конца календарного года, однако успеха они достичь не смогут.

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире единого марафона украинских новостей, сейчас именно на направлении Бахмута сфокусировано наибольшее количество российской техники и солдат.

"Они себе поставили задачу до конца этого календарного года выйти на границы Донецкой области", — сказала она.

При этом, по словам Маляр, оккупанты не могут удержать занятую ими линию фронта, а потому выбирают отдельные участки, где фокусируют максимальные усилия.

Она обратила внимание на то, что украинские военные продолжают героически удерживать Бахмут и наносить серьезный ущерб врагам, из-за чего те не могут продвигаться дальше. Теперь россияне пытаются окружить город, однако и это у них не получается.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донбассе остается "тяжелой и мучительной", а оккупанты тратят на этом направлении все свои ресурсы, чтобы достичь хоть какого-то продвижения.