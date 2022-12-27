Оружие элитных частей: итальянские минометы помогают ВСУ защищать Бахмут

Оружие из Италии помогает ВСУ в боях под Бахмутом

Итальянский миномет калибра 120 мм Mod 63 помогает ВСУ защищать Бахмут от российских оккупантов, накрывая пехоту противника, при этом отличаясь удобством, маневренностью и невысоким весом.

Как сообщает Военное телевидение Украины, Италия передала партию минометов и снарядов с ним, хотя в принципе можно использовать любые 120-мм мины, что упрощает снабжение боеприпасами данных минометов и делает их универсальной артиллерией.

Как объясняют бойцы, которые сегодня используют это оружие под Бахмутом, итальянский миномет легче своих аналогов почти в два раза и перенести его можно вчетвером по одной детали – опорная плита, труба миномета и т.д.. При этом на каждого бойца будет приходиться деталь максимум до 40 кг весом, что делает смену позиции быстрой и удобной, особенно на авто.

120 мм миномет Mod 63

По итальянским данным, в свое время миномет был принят на вооружение альпийских стрелков – элитных подразделений Вооруженных сил Италии и предназначался для ведения боевых действий в горах, поэтому он легче своих аналогов для обычных пехотных частей.

Хорошо обученный расчет миномета может производить из него до 10 выстрелов в минуту, а дальность полета мины – чуть больше 6 км. Осенью эти минометы получила на вооружение 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

Напомним, что под Бахмутом также работают немецкие минометы Panzermörser, благодаря уникальному боеприпасу способные иногда заменить РСЗО HIMARS.