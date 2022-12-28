Массированные обстрелы энергосистемы: Марченко рассказал, какие финансовые потери понесла Украина

Разрушение энергетической системы оказывает влияние на украинский бизнес

На протяжении трех месяцев российские оккупанты совершают массированные удары по энергосистеме Украины, в связи с чем наша страна несет еще и финансовые потери.

Средства на прямые расходы, которые нес бюджет из-за вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре, выделялись через резервный фонд. Однако по сравнению с масштабами разрушения суммы оказались незначительными. Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью РБК-Украина.

"Вопрос не в том, есть ли средства или нет. Это достаточно специфическая потребность, которая предполагает определенное время для ее удовлетворения. Даже наличие средств не даст нам трансформаторов, которые были уничтожены. Если бы была потребность только в деньгах, я думаю, мы закрыли бы этот вопрос быстрее", — сказал Марченко.

По его словам, разрушение энергетической системы оказывает влияние на украинский бизнес. Однако масштабы пока сложно оценить. По оценкам Нацбанка Украины, они варьируются по следующему году от потерь по влиянию на ВВП от 2,8 до 10%.

"Я предпочитаю основываться на этих оценках. В любом случае это утрата определенных доходов бюджета. Есть еще потери от льгот по НДС, в частности, за счет необходимости ввоза генераторов, но там сумма незначительна", — добавил министр.

Марченко также отметил, что государство оказывает помощь энергетической компании "Укрэнерго" в части привлечения кредитования под обновление инфраструктуры, обеспечение потребностей критической инфраструктуры. Однако с частными компаниями вопрос сложнее.

"Если вы владелец и вы эту инфраструктуру использовали и амортизировали, уменьшая налоги на предыдущие периоды лет, значит вы можете найти пути инвестиций на восстановление этой инфраструктуры", — объяснил Сергей Марченко.

Министр добавил, что государство может найти пути, как помочь эти средства инвестировать. Однако это не означает, что государство должно оказывать нетто поддержку бизнесу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россия может готовиться к новой атаке на украинские города. Но в этот раз она может отличаться от тех, которые захватчики устраивали ранее, и не исключено, что это будет не массированный удар.