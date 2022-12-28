Фейгин рассказал, почему Арестович даёт меньше прогнозов по войне

Что ограничивает Арестовича в новых прогнозах

Известный своими позитивными прогнозами по поводу войны в Украине Алексей Арестович стал заметно реже высказываться о происходящем, и на то есть причина.

По словам российского правозащитника и оппозиционного политика Марка Фейгина, который практически ежедневно общается с советником Офиса Президента Алексеем Арестовичем, менее частые и более оптекаемые прогнозы последнего связаны с тем, что в настоящее время происходит меньше событий на фронте. Об этом он заявил в интервью "Орестократии".

"Комментировать очень легко, идущие галопом события. У этого появляется содержание. Сейчас все-таки зимняя пауза, о которой так долго говорили", — говорит Фейгин.

С другой стороны, добавил правозащитник, в настоящее время проходит такой этап, когда военное командование и руководство Украины не может себе позволить слишком много давать информации по этому поводу.

"Безусловно Арестович в этих условиях ограничен обязательствами связанными с его общественным занятием в качестве советника ОП. Он ограничен в предоставлении этой информации", — Фейгин.

При этом Марк Фейгин подчеркнул, что данное "затишье" является всего лишь промежутком между событиями и, ожидающим от Арестовича новой информации и прогнозов, необходимо дождаться, когда начнутся новые.

Напомним, ранее мы писали о том, что Марк Фейгин сделал прогноз по поводу того, что может заставить путина пойти на уступки.

Также мы сообщали о том, очевидны ли для россиян ошибки российского диктатора путина.