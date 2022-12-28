Конкуренты "вагнеровцев": на войне в Украине заметили еще одну ЧВК - что о ней известно
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ЧВК "Патриот" связывают с сергеем шойгу
На войну в Украину была направлена еще одна ЧВК, которая конкурирует с группой "Вагнера". Наемники были замечены на Угледарском направлении.
Так, согласно заявлению спикера Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергея Череватого, которое он озвучил в эфире национального телемарафона, на фронте была замечена ЧВК "Патриот", которую связывают с министром обороны рф сергеем шойгу.
"В районе Степного на Угледарском направлении мы заметили, что уже появилась, кроме ЧКВ "Вагнера", ЧВК "Патриот", которая аффилирована с действующим министром обороны оккупанта шойгу. Очевидно, что они подтягивают все боеспособное, чтобы добиться хоть какого-то результата", — сообщил Череватый.
Военный отметил, что данные наемники конкурируют с известной ЧВК "Вагнера" , подконтрольной российскому олигарху Евгению Пригожину.
"Они конкуренты, скажем так. Как это будет на поле боя? Они пока на разных театрах военных действий. Бахмут — это сейчас в основном театр военных действий, где действует ЧВК "Вагнера". И вот мы наблюдаем, что появляется на направлении Угледара другая ЧВК. Я так понимаю, что прямого такого жесткого взаимодействия между ними нет, они более-менее автономно действуют. Так же, как и те же кадыровцы", — объяснил спикер.
Напомним, ранее мы писали о том, после того, как стало известно, что ЧВК "Вагнера" хочет вербовать в свои ряды зэков не только мужского пола.
Также мы сообщали о том, что президент США Джо Байден ударил по ЧВК "Вагнер" за зверства в Украине.