Конкуренты "вагнеровцев": на войне в Украине заметили еще одну ЧВК - что о ней известно

ЧВК "Патриот" связывают с сергеем шойгу

На войну в Украину была направлена еще одна ЧВК, которая конкурирует с группой "Вагнера". Наемники были замечены на Угледарском направлении.

Так, согласно заявлению спикера Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергея Череватого, которое он озвучил в эфире национального телемарафона, на фронте была замечена ЧВК "Патриот", которую связывают с министром обороны рф сергеем шойгу.

"В районе Степного на Угледарском направлении мы заметили, что уже появилась, кроме ЧКВ "Вагнера", ЧВК "Патриот", которая аффилирована с действующим министром обороны оккупанта шойгу. Очевидно, что они подтягивают все боеспособное, чтобы добиться хоть какого-то результата", — сообщил Череватый.

Военный отметил, что данные наемники конкурируют с известной ЧВК "Вагнера" , подконтрольной российскому олигарху Евгению Пригожину.

"Они конкуренты, скажем так. Как это будет на поле боя? Они пока на разных театрах военных действий. Бахмут — это сейчас в основном театр военных действий, где действует ЧВК "Вагнера". И вот мы наблюдаем, что появляется на направлении Угледара другая ЧВК. Я так понимаю, что прямого такого жесткого взаимодействия между ними нет, они более-менее автономно действуют. Так же, как и те же кадыровцы", — объяснил спикер.

Напомним, ранее мы писали о том, после того, как стало известно, что ЧВК "Вагнера" хочет вербовать в свои ряды зэков не только мужского пола.

Также мы сообщали о том, что президент США Джо Байден ударил по ЧВК "Вагнер" за зверства в Украине.