Число впечатляет: сколько российских дронов и ракет сбила ПВО Украины с начала осени

Многие ракеты рф уже использованы в войне против Украины

В ВСУ рассказали, сколько с начала осени украинской ПВО удалось уничтожить вражеских ракет и дронов. Подсчет велся с 11 сентября 2022 года.

Так, по данным спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, которые он озвучил в эфире национального телемарафона, дата подсчета (11 сентября) была взята за начало отсчета атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Все дату 10 октября, от первого массированного обстрела (энергосистемы Украины – ред.), взяли за начало отсчета атак на энергетическую инфраструктуру. Но на самом деле ударили по Харьковской ТЭЦ еще 11 сентября. Именно эта дата, когда террористы напали на башни-близнецы (в 2001 году в Нью-Йорке – ред.), – так же и они (россияне) начали нападать на нашу критическую инфраструктуру", — объяснил Игнат.

Спикер сообщил, что с того момента уже более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты Противовоздушной обороной.

Кроме того, он отметил, что многие ракеты в рф уже использованы, носители есть, но не факт, что есть в достаточном количестве ракеты к ним. При этом, по мнению Игната, зрывы на аэродроме в Энгельсе и передислокация российской техники в Приморский край существенно не влияют на способность российской авиации наносить ракетные удары по Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время одного из последних российских массированных ракетных ударов Украине удалось уничтожить большую часть воздушных целей.

Также мы сообщали отом, что в разведке назвали возможные даты нового массированного удара по Украине.